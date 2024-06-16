2024 İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 206850027 Burslu

206850027 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 206850027 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü tercih kod numarası 206850027 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu   Bankacılık ve Sigortacılık   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu   Vakıf Üniversitesi olup Bankacılık ve Sigortacılık   Bölümü   İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık   Bölümü kontenjanı 10+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Bankacılık ve Sigortacılık Bölümüne Dolmadı-11 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Puanı: 300,61602

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 875.249

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206850027

ÜNİVERSİTE: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu

FAKÜLTE: Bankacılık ve Sigortacılık

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 300,61602

Başarı Sıralaması: 875.249

Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-11

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 295,33547

Başarı Sıralaması:  852.128

Kontenjan 2022:  9+0

Yerleşen 2022:  Doldu-9

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248.11624

Başarı Sıralaması:  816116

Kontenjan 2021:  8+0

Yerleşen 2021:  Doldu-8

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