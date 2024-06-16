2024 İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 206870053 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü tercih kod numarası 206870053 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Vakıf Üniversitesi olup Anestezi Bölümü İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 5+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Doldu-5 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü Taban Puanı: 254,93957
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.530.593
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206870053
ÜNİVERSİTE: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
FAKÜLTE: Anestezi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli
Taban Puan: 254,93957
Başarı Sıralaması: 1.530.593
Kontenjan 2022 – 2023 : 5+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-5
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 248,71234
Başarı Sıralaması: 1.536.356
Kontenjan 2022: 4+0
Yerleşen 2022: Doldu-4
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 198.9945
Başarı Sıralaması: 1468743
Kontenjan 2021: 5+0
Yerleşen 2021: Doldu-5