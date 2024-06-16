2024 İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 206851458 Burslu

206851458 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Anestezi ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 206851458 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü tercih kod numarası 206851458 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Anestezi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu   Anestezi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu   Vakıf Üniversitesi olup Anestezi   Bölümü   İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi   Bölümü kontenjanı 11+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Dolmadı-13 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü Taban Puanı: 333,92821

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 542.727

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206851458

ÜNİVERSİTE: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu

FAKÜLTE: Anestezi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 333,92821

Başarı Sıralaması: 542.727

Kontenjan 2022 – 2023 : 11+0+2+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-13

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 330,46088

Başarı Sıralaması:  522.881

Kontenjan 2022:  11+0

Yerleşen 2022:  Doldu-11

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 282.47626

Başarı Sıralaması:  475498

Kontenjan 2021:  10+0

Yerleşen 2021:  Doldu-10

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