2024 İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 209910038 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 209910038 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Vakıf Üniversitesi olup Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü kontenjanı 4+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümüne Dolmadı-4 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 314,28571

İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 723.537

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209910038

ÜNİVERSİTE: İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

FAKÜLTE: Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 314,28571

Başarı Sıralaması: 723.537

Kontenjan 2022 – 2023 : 4+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-4

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 315,26604

Başarı Sıralaması: 648.387

Kontenjan 2022: 5+0

Yerleşen 2022: Doldu-5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262.48323

Başarı Sıralaması: 654025

Kontenjan 2021: 6+0

Yerleşen 2021: Doldu-6