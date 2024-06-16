2024 İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 209910030 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 209910030 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Vakıf Üniversitesi olup Optisyenlik Bölümü İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 4+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Dolmadı-4 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 320,31395

İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 663.093

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209910030

ÜNİVERSİTE: İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

FAKÜLTE: Optisyenlik

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 320,31395

Başarı Sıralaması: 663.093

Kontenjan 2022 – 2023 : 4+0+0+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-4

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 316,80620

Başarı Sıralaması: 634.456

Kontenjan 2022: 4+0

Yerleşen 2022: Doldu-4

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 263.09308

Başarı Sıralaması: 647602

Kontenjan 2021: 5+0

Yerleşen 2021: Doldu-5