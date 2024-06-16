2024 İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 209910028 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 209910028 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Vakıf Üniversitesi olup Moda Tasarımı Bölümü İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moda Tasarımı Bölümü kontenjanı 5+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Moda Tasarımı Bölümüne Dolmadı-5 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 315,83287
İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 707.384
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 209910028
ÜNİVERSİTE: İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
FAKÜLTE: Moda Tasarımı
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 315,83287
Başarı Sıralaması: 707.384
Kontenjan 2022 – 2023 : 5+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-5
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 317,26647
Başarı Sıralaması: 630.25
Kontenjan 2022: 7+0
Yerleşen 2022: Doldu-7
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 263.70348
Başarı Sıralaması: 641467
Kontenjan 2021: 7+0
Yerleşen 2021: Doldu-7