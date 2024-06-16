2024 İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 209910018 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 209910018 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Vakıf Üniversitesi olup Fizyoterapi Bölümü İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi Bölümü kontenjanı 7+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Dolmadı-8 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 322,71209

İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 640.397

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209910018

ÜNİVERSİTE: İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

FAKÜLTE: Fizyoterapi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 322,71209

Başarı Sıralaması: 640.397

Kontenjan 2022 – 2023 : 7+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-8

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 311,77984

Başarı Sıralaması: 680.757

Kontenjan 2022: 9+0

Yerleşen 2022: Doldu-9

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 269.1517

Başarı Sıralaması: 588501

Kontenjan 2021: 8+0

Yerleşen 2021: Doldu-8