2024 İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 209910017 %50 İndirimli

209910017 | İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 209910017 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 209910017 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu   Aşçılık   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu   Vakıf Üniversitesi olup Aşçılık   Bölümü   İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık   Bölümü kontenjanı 23+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Doldu-23 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 251,59797

İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.587.169

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209910017

ÜNİVERSİTE: İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

FAKÜLTE: Aşçılık

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 251,59797

Başarı Sıralaması: 1.587.169

Kontenjan 2022 – 2023 : 23+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-23

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 239,48229

Başarı Sıralaması:  1.716.159

Kontenjan 2022:  25+0

Yerleşen 2022:  Doldu-25

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  27+0

Yerleşen 2021:  Dolmadı-1

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