2024 İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 209910015 %50 İndirimli

209910015 | İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Anestezi ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 209910015 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü tercih kod numarası 209910015 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Anestezi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu   Anestezi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu   Vakıf Üniversitesi olup Anestezi   Bölümü   İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi   Bölümü kontenjanı 54+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü Taban Puanı: 288,18656

İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.031.986

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209910015

ÜNİVERSİTE: İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

FAKÜLTE: Anestezi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 288,18656

Başarı Sıralaması: 1.031.986

Kontenjan 2022 – 2023 : 54+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 276,60659

Başarı Sıralaması:  1.088.363

Kontenjan 2022:  60+0

Yerleşen 2022:  Doldu-60

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 212.46278

Başarı Sıralaması:  1265797

Kontenjan 2021:  56+0

Yerleşen 2021:  Doldu-56

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