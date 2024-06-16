2024 İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 209910015 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü tercih kod numarası 209910015 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Vakıf Üniversitesi olup Anestezi Bölümü İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 54+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü Taban Puanı: 288,18656
İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.031.986
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 209910015
ÜNİVERSİTE: İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
FAKÜLTE: Anestezi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 288,18656
Başarı Sıralaması: 1.031.986
Kontenjan 2022 – 2023 : 54+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 276,60659
Başarı Sıralaması: 1.088.363
Kontenjan 2022: 60+0
Yerleşen 2022: Doldu-60
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 212.46278
Başarı Sıralaması: 1265797
Kontenjan 2021: 56+0
Yerleşen 2021: Doldu-56