2024 İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 208150849 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 208150849 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Rumeli Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Spor Yönetimi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Spor Yönetimi Bölümü kontenjanı 1+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Spor Yönetimi Bölümüne Doldu-1 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 240,40099

İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.783.988

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208150849

ÜNİVERSİTE: İstanbul Rumeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Spor Yönetimi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 240,40099

Başarı Sıralaması: 1.783.988

Kontenjan 2022 – 2023 : 1+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-1

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 258,51144

Başarı Sıralaması: 1.364.053

Kontenjan 2022: 1+0

Yerleşen 2022: Doldu-1

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: 2+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-0