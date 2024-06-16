2024 İstanbul Rumeli Üniversitesi Radyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 208150116 Burslu

208150116 | İstanbul Rumeli Üniversitesi Radyoterapi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Rumeli Üniversitesi Radyoterapi ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Rumeli Üniversitesi Radyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 208150116 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Rumeli Üniversitesi Radyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Rumeli Üniversitesi Radyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Rumeli Üniversitesi Radyoterapi Bölümü tercih kod numarası 208150116 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Rumeli Üniversitesi Radyoterapi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Rumeli Üniversitesi   Radyoterapi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Rumeli Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Radyoterapi   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyoterapi   Bölümü kontenjanı 5+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Radyoterapi Bölümüne Dolmadı-5 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban Puanı: 304,71652

İstanbul Rumeli Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 827.653

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208150116

ÜNİVERSİTE: İstanbul Rumeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Radyoterapi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 304,71652

Başarı Sıralaması: 827.653

Kontenjan 2022 – 2023 : 5+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-5

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 307,44988

Başarı Sıralaması:  722.731

Kontenjan 2022:  5+0

Yerleşen 2022:  Doldu-5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 249.25272

Başarı Sıralaması:  802538

Kontenjan 2021:  9+0

Yerleşen 2021:  Doldu-9

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