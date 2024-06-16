2024 İstanbul Rumeli Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik Taban Puanları ( Önlisans ) 208151176 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Rumeli Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Rumeli Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Rumeli Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü tercih kod numarası 208151176 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Rumeli Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Rumeli Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Rumeli Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü kontenjanı 4+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümüne Doldu-5 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Rumeli Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü Taban Puanı: 310,71856
İstanbul Rumeli Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 760.942
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 208151176
ÜNİVERSİTE: İstanbul Rumeli Üniversitesi
FAKÜLTE: Pastacılık ve Ekmekçilik
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 310,71856
Başarı Sıralaması: 760.942
Kontenjan 2022 – 2023 : 4+0+0+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-5
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 296,75902
Başarı Sıralaması: 836
Kontenjan 2022: 6+0
Yerleşen 2022: Doldu-6
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2021: ---
Yerleşen 2021: ---