2024 İstanbul Rumeli Üniversitesi Odyometri Taban Puanları ( Önlisans ) 208150064 Burslu

208150064 | İstanbul Rumeli Üniversitesi Odyometri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Rumeli Üniversitesi Odyometri ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Rumeli Üniversitesi Odyometri Taban Puanları ( Önlisans ) 208150064 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Rumeli Üniversitesi Odyometri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Rumeli Üniversitesi Odyometri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Rumeli Üniversitesi Odyometri Bölümü tercih kod numarası 208150064 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Rumeli Üniversitesi Odyometri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Rumeli Üniversitesi   Odyometri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Rumeli Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Odyometri   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Odyometri   Bölümü kontenjanı 6+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Odyometri Bölümüne Dolmadı-7 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Odyometri Bölümü Taban Puanı: 303,68207

İstanbul Rumeli Üniversitesi Odyometri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 839.355

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208150064

ÜNİVERSİTE: İstanbul Rumeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Odyometri

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 303,68207

Başarı Sıralaması: 839.355

Kontenjan 2022 – 2023 : 6+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-7

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 302,18011

Başarı Sıralaması:  777.325

Kontenjan 2022:  6+0

Yerleşen 2022:  Doldu-6

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 254.90381

Başarı Sıralaması:  736557

Kontenjan 2021:  8+0

Yerleşen 2021:  Doldu-8

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