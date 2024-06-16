2024 İstanbul Rumeli Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 208151159 Ücretli

208151159 | İstanbul Rumeli Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Rumeli Üniversitesi İç Mekan Tasarımı ( Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 İstanbul Rumeli Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 208151159 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Rumeli Üniversitesi İç Mekan Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Rumeli Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Rumeli Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 208151159 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Rumeli Üniversitesi İç Mekan Tasarımı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Rumeli Üniversitesi   İç Mekan Tasarımı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Rumeli Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup İç Mekan Tasarımı   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mekan Tasarımı   Bölümü kontenjanı 2+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İç Mekan Tasarımı Bölümüne Doldu-2 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Rumeli Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 217,06815

İstanbul Rumeli Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.234.107

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208151159

ÜNİVERSİTE: İstanbul Rumeli Üniversitesi

FAKÜLTE: İç Mekan Tasarımı

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 217,06815

Başarı Sıralaması: 2.234.107

Kontenjan 2022 – 2023 : 2+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-2

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 228,03179

Başarı Sıralaması:  1.966.545

Kontenjan 2022:  2+0

Yerleşen 2022:  Doldu-2

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  3+0

Yerleşen 2021:  Dolmadı-0

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 İstanbul Aydın Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 202456437 İÖ-Ücretli
2024 İstanbul Aydın Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 202456437 İÖ-Ücretli
2024 Çankırı Karatekin Üni. Elektronik Haberleşme Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 102850164 Ücretsiz
2024 Çankırı Karatekin Üni. Elektronik Haberleşme Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 102850164 Ücretsiz
2024 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 100590065 Ücretsiz
2024 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 100590065 Ücretsiz
2024 Yaşar Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 206050308 %50 İndirimli
2024 Yaşar Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 206050308 %50 İndirimli
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları