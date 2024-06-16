2024 İstanbul Rumeli Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 208150416 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Rumeli Üniversitesi Grafik Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Rumeli Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Rumeli Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 208150416 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Rumeli Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Rumeli Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Rumeli Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Grafik Tasarımı Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Grafik Tasarımı Bölümü kontenjanı 28+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Grafik Tasarımı Bölümüne Doldu-28 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Rumeli Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 238,39275
İstanbul Rumeli Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.820.940
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 208150416
ÜNİVERSİTE: İstanbul Rumeli Üniversitesi
FAKÜLTE: Grafik Tasarımı
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 238,39275
Başarı Sıralaması: 1.820.940
Kontenjan 2022 – 2023 : 28+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-28
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 231,31904
Başarı Sıralaması: 1.891.127
Kontenjan 2022: 35+0
Yerleşen 2022: Doldu-35
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1584025
Kontenjan 2021: 27+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-17