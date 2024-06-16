2024 İstanbul Rumeli Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Taban Puanları ( Önlisans ) 208151152 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Rumeli Üniversitesi Evde Hasta Bakımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Rumeli Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Rumeli Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü tercih kod numarası 208151152 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Rumeli Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Rumeli Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Rumeli Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Evde Hasta Bakımı Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Evde Hasta Bakımı Bölümü kontenjanı 10+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Evde Hasta Bakımı Bölümüne Doldu-11 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Rumeli Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü Taban Puanı: 293,89530
İstanbul Rumeli Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 957.663
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 208151152
ÜNİVERSİTE: İstanbul Rumeli Üniversitesi
FAKÜLTE: Evde Hasta Bakımı
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 293,89530
Başarı Sıralaması: 957.663
Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+0+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-11
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 278,36147
Başarı Sıralaması: 1.064.216
Kontenjan 2022: 10+0
Yerleşen 2022: Doldu-10
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 236.44314
Başarı Sıralaması: 953106
Kontenjan 2021: 8+0
Yerleşen 2021: Doldu-8