2024 İstanbul Rumeli Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 208150161 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Rumeli Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Rumeli Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Rumeli Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 208150161 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Rumeli Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Rumeli Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Adalet Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 6+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Dolmadı-7 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Rumeli Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 327,58893

İstanbul Rumeli Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 596.214

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208150161

ÜNİVERSİTE: İstanbul Rumeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 327,58893

Başarı Sıralaması: 596.214

Kontenjan 2022 – 2023 : 6+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-7

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 320,59779

Başarı Sıralaması: 601.197

Kontenjan 2022: 6+0

Yerleşen 2022: Doldu-6

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 266.89384

Başarı Sıralaması: 610059

Kontenjan 2021: 6+0

Yerleşen 2021: Doldu-6