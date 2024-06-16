2024 İstanbul Rumeli Üni. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Taban Puanları ( Önlisans ) 208151062 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Rumeli Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Rumeli Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Rumeli Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü tercih kod numarası 208151062 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Rumeli Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Rumeli Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü kontenjanı 20+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümüne Doldu-20 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Rumeli Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban Puanı: 246,42296

İstanbul Rumeli Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.676.388

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208151062

ÜNİVERSİTE: İstanbul Rumeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 246,42296

Başarı Sıralaması: 1.676.388

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-20

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 194,75059

Başarı Sıralaması: 2.736.936

Kontenjan 2022: 20+0

Yerleşen 2022: Doldu-20

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1392896

Kontenjan 2021: 17+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-4