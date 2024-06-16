2024 İstanbul Okan Üniversitesi Uçuş Harekat Yöneticiliği Taban Puanları ( Önlisans ) 204790514 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Okan Üniversitesi Uçuş Harekat Yöneticiliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Okan Üniversitesi Uçuş Harekat Yöneticiliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Okan Üniversitesi Uçuş Harekat Yöneticiliği Bölümü tercih kod numarası 204790514 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Okan Üniversitesi Uçuş Harekat Yöneticiliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Okan Üniversitesi Uçuş Harekat Yöneticiliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Okan Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Uçuş Harekat Yöneticiliği Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçuş Harekat Yöneticiliği Bölümü kontenjanı 3+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Uçuş Harekat Yöneticiliği Bölümüne Doldu-4 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Okan Üniversitesi Uçuş Harekat Yöneticiliği Bölümü Taban Puanı: 349,18489

İstanbul Okan Üniversitesi Uçuş Harekat Yöneticiliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 430.03

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204790514

ÜNİVERSİTE: İstanbul Okan Üniversitesi

FAKÜLTE: Uçuş Harekat Yöneticiliği

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 349,18489

Başarı Sıralaması: 430.03

Kontenjan 2022 – 2023 : 3+0+0+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-4

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 327,06386

Başarı Sıralaması: 548.698

Kontenjan 2022: 4+0

Yerleşen 2022: Doldu-4

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 285.33781

Başarı Sıralaması: 454209

Kontenjan 2021: 4+0

Yerleşen 2021: Doldu-4