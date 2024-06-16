2024 İstanbul Okan Üniversitesi Spor Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 204753222 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Okan Üniversitesi Spor Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Okan Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Okan Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 204753222 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Okan Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Okan Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Okan Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Spor Yönetimi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Spor Yönetimi Bölümü kontenjanı 4+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Spor Yönetimi Bölümüne Dolmadı-5 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Okan Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 314,71216
İstanbul Okan Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 719.096
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204753222
ÜNİVERSİTE: İstanbul Okan Üniversitesi
FAKÜLTE: Spor Yönetimi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 314,71216
Başarı Sıralaması: 719.096
Kontenjan 2022 – 2023 : 4+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-5
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 308,66932
Başarı Sıralaması: 710.622
Kontenjan 2022: 5+0
Yerleşen 2022: Doldu-5
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 258.07682
Başarı Sıralaması: 700786
Kontenjan 2021: 4+0
Yerleşen 2021: Doldu-4