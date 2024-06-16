2024 İstanbul Okan Üniversitesi Radyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 204752499 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Okan Üniversitesi Radyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Okan Üniversitesi Radyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Okan Üniversitesi Radyoterapi Bölümü tercih kod numarası 204752499 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Okan Üniversitesi Radyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Okan Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Okan Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Radyoterapi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyoterapi Bölümü kontenjanı 20+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Radyoterapi Bölümüne Doldu-20 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Okan Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban Puanı: 229,26157
İstanbul Okan Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.992.432
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204752499
ÜNİVERSİTE: İstanbul Okan Üniversitesi
FAKÜLTE: Radyoterapi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 229,26157
Başarı Sıralaması: 1.992.432
Kontenjan 2022 – 2023 : 20+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-20
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 223,66824
Başarı Sıralaması: 2.069.842
Kontenjan 2022: 21+0
Yerleşen 2022: Doldu-21
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2021: 21+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-0