2024 İstanbul Okan Üniversitesi Mobil Teknolojileri Taban Puanları ( Önlisans ) 204752224 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Okan Üniversitesi Mobil Teknolojileri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Okan Üniversitesi Mobil Teknolojileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Okan Üniversitesi Mobil Teknolojileri Bölümü tercih kod numarası 204752224 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Okan Üniversitesi Mobil Teknolojileri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Okan Üniversitesi Mobil Teknolojileri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Okan Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Mobil Teknolojileri Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mobil Teknolojileri Bölümü kontenjanı 22+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Mobil Teknolojileri Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Okan Üniversitesi Mobil Teknolojileri Bölümü Taban Puanı: 246,60406
İstanbul Okan Üniversitesi Mobil Teknolojileri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.673.245
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204752224
ÜNİVERSİTE: İstanbul Okan Üniversitesi
FAKÜLTE: Mobil Teknolojileri
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 246,60406
Başarı Sıralaması: 1.673.245
Kontenjan 2022 – 2023 : 22+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 216,17515
Başarı Sıralaması: 2.254.397
Kontenjan 2022: 25+0
Yerleşen 2022: Doldu-25
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1620408
Kontenjan 2021: 17+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-7