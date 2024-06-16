2024 İstanbul Okan Üniversitesi Mobil Teknolojileri Taban Puanları ( Önlisans ) 204752215 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Okan Üniversitesi Mobil Teknolojileri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Okan Üniversitesi Mobil Teknolojileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Okan Üniversitesi Mobil Teknolojileri Bölümü tercih kod numarası 204752215 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Okan Üniversitesi Mobil Teknolojileri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Okan Üniversitesi Mobil Teknolojileri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Okan Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Mobil Teknolojileri Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mobil Teknolojileri Bölümü kontenjanı 3+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Mobil Teknolojileri Bölümüne Dolmadı-3 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Okan Üniversitesi Mobil Teknolojileri Bölümü Taban Puanı: 350,11695

İstanbul Okan Üniversitesi Mobil Teknolojileri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 423.85

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204752215

ÜNİVERSİTE: İstanbul Okan Üniversitesi

FAKÜLTE: Mobil Teknolojileri

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 350,11695

Başarı Sıralaması: 423.85

Kontenjan 2022 – 2023 : 3+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-3

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 343,90559

Başarı Sıralaması: 431.253

Kontenjan 2022: 4+0

Yerleşen 2022: Doldu-4

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 288.55497

Başarı Sıralaması: 431443

Kontenjan 2021: 3+0

Yerleşen 2021: Doldu-3