2024 İstanbul Okan Üniversitesi Mekatronik Taban Puanları ( Önlisans ) 204753301 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Okan Üniversitesi Mekatronik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Okan Üniversitesi Mekatronik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Okan Üniversitesi Mekatronik Bölümü tercih kod numarası 204753301 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Okan Üniversitesi Mekatronik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Okan Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Okan Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Mekatronik Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Bölümü kontenjanı 41+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Mekatronik Bölümüne Doldu-41 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Okan Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Puanı: 251,18844

İstanbul Okan Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.594.290

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204753301

ÜNİVERSİTE: İstanbul Okan Üniversitesi

FAKÜLTE: Mekatronik

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 251,18844

Başarı Sıralaması: 1.594.290

Kontenjan 2022 – 2023 : 41+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 239,81776

Başarı Sıralaması: 1.709.239

Kontenjan 2022: 46+0

Yerleşen 2022: Doldu-46

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1532960

Kontenjan 2021: 38+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-8