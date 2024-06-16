2024 İstanbul Okan Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 204751165 %50 İndirimli

204751165 | İstanbul Okan Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Okan Üniversitesi İnşaat Teknolojisi ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 İstanbul Okan Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 204751165 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Okan Üniversitesi İnşaat Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Okan Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Okan Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 204751165 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Okan Üniversitesi İnşaat Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Okan Üniversitesi   İnşaat Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Okan Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup İnşaat Teknolojisi   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 23+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İnşaat Teknolojisi Bölümüne Doldu-23 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Okan Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 235,13637

İstanbul Okan Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.881.172

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204751165

ÜNİVERSİTE: İstanbul Okan Üniversitesi

FAKÜLTE: İnşaat Teknolojisi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 235,13637

Başarı Sıralaması: 1.881.172

Kontenjan 2022 – 2023 : 23+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-23

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 212,69483

Başarı Sıralaması:  2.341.592

Kontenjan 2022:  25+0

Yerleşen 2022:  Doldu-25

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1545039

Kontenjan 2021:  26+0

Yerleşen 2021:  Dolmadı-6

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 İstanbul Arel Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 202351669 %50 İndirimli
2024 İstanbul Arel Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 202351669 %50 İndirimli
2024 Yozgat Bozok Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 102350124 Ücretsiz
2024 Yozgat Bozok Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 102350124 Ücretsiz
2024 Fırat Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 103950178 Ücretsiz
2024 Fırat Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 103950178 Ücretsiz
2024 Yakın Doğu Üni. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 300551045 Burslu
2024 Yakın Doğu Üni. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 300551045 Burslu
Çok Okunanlar
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 108750429 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 108750429 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 108750605 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 108750605 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları