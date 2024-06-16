2024 İstanbul Okan Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 204753204 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Okan Üniversitesi İç Mekan Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Okan Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Okan Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 204753204 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Okan Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Okan Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Okan Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İç Mekan Tasarımı Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mekan Tasarımı Bölümü kontenjanı 6+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında İç Mekan Tasarımı Bölümüne Dolmadı-6 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Okan Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 323,95208
İstanbul Okan Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 628.786
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204753204
ÜNİVERSİTE: İstanbul Okan Üniversitesi
FAKÜLTE: İç Mekan Tasarımı
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 323,95208
Başarı Sıralaması: 628.786
Kontenjan 2022 – 2023 : 6+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-6
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 315,00840
Başarı Sıralaması: 650.802
Kontenjan 2022: 9+0
Yerleşen 2022: Doldu-9
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 282.81987
Başarı Sıralaması: 472873
Kontenjan 2021: 7+0
Yerleşen 2021: Doldu-7