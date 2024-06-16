2024 İstanbul Okan Üniversitesi Harita ve Kadastro Taban Puanları ( Önlisans ) 204751086 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Okan Üniversitesi Harita ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Okan Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Okan Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 204751086 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Okan Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Okan Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Okan Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Harita ve Kadastro Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Harita ve Kadastro Bölümü kontenjanı 15+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Harita ve Kadastro Bölümüne Doldu-15 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Okan Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 232,46901

İstanbul Okan Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.931.332

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204751086

ÜNİVERSİTE: İstanbul Okan Üniversitesi

FAKÜLTE: Harita ve Kadastro

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 232,46901

Başarı Sıralaması: 1.931.332

Kontenjan 2022 – 2023 : 15+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-15

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 219,62653

Başarı Sıralaması: 2.169.035

Kontenjan 2022: 17+0

Yerleşen 2022: Doldu-17

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1557064

Kontenjan 2021: 17+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-2