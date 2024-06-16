2024 İstanbul Okan Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 204750537 Burslu

204750537 | İstanbul Okan Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Okan Üniversitesi Dış Ticaret ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Okan Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 204750537 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Okan Üniversitesi Dış Ticaret bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Okan Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Okan Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü tercih kod numarası 204750537 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Okan Üniversitesi Dış Ticaret   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Okan Üniversitesi   Dış Ticaret   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Okan Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Dış Ticaret   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dış Ticaret   Bölümü kontenjanı 4+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Dış Ticaret Bölümüne Dolmadı-4 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Okan Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Puanı: 351,44283

İstanbul Okan Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 415.262

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204750537

ÜNİVERSİTE: İstanbul Okan Üniversitesi

FAKÜLTE: Dış Ticaret

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 351,44283

Başarı Sıralaması: 415.262

Kontenjan 2022 – 2023 : 4+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-4

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 342,16260

Başarı Sıralaması:  442.114

Kontenjan 2022:  5+0

Yerleşen 2022:  Doldu-5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 282.37957

Başarı Sıralaması:  476263

Kontenjan 2021:  4+0

Yerleşen 2021:  Doldu-4

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