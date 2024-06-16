2024 İstanbul Okan Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 204750855 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Okan Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Okan Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Okan Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 204750855 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Okan Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Okan Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Okan Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 48+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Doldu-48 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Okan Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 303,77413
İstanbul Okan Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 838.339
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204750855
ÜNİVERSİTE: İstanbul Okan Üniversitesi
FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 303,77413
Başarı Sıralaması: 838.339
Kontenjan 2022 – 2023 : 48+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-48
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 296,75461
Başarı Sıralaması: 836.052
Kontenjan 2022: 54+0
Yerleşen 2022: Doldu-54
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 239.50335
Başarı Sıralaması: 917484
Kontenjan 2021: 47+0
Yerleşen 2021: Doldu-47