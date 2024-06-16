2024 İstanbul Okan Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 204750767 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Okan Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Okan Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Okan Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 204750767 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Okan Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Okan Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Okan Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Aşçılık Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 34+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Doldu-34 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Okan Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 233,83749
İstanbul Okan Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.905.531
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204750767
ÜNİVERSİTE: İstanbul Okan Üniversitesi
FAKÜLTE: Aşçılık
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 233,83749
Başarı Sıralaması: 1.905.531
Kontenjan 2022 – 2023 : 34+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-34
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 234,83619
Başarı Sıralaması: 1.813.955
Kontenjan 2022: 38+0
Yerleşen 2022: Doldu-38
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1610469
Kontenjan 2021: 38+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-19