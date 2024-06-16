2024 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 210400507 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü tercih kod numarası 210400507 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Sosyal Hizmetler Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmetler Bölümü kontenjanı 50+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Sosyal Hizmetler Bölümüne Doldu-50 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Puanı: 215,95189

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.256.816

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 210400507

ÜNİVERSİTE: İstanbul Nişantaşı Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal Hizmetler

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 215,95189

Başarı Sıralaması: 2.256.816

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-50

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226,18919

Başarı Sıralaması: 2.009.792

Kontenjan 2022: 41

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---