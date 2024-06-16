2024 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 210401270 %50 İndirimli

210401270 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Mimari Restorasyon Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Mimari Restorasyon ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 210401270 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Mimari Restorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Mimari Restorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Mimari Restorasyon Bölümü tercih kod numarası 210401270 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Mimari Restorasyon   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi    Mimari Restorasyon   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi    Vakıf Üniversitesi olup Mimari Restorasyon   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon   Bölümü kontenjanı 59+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Mimari Restorasyon Bölümüne Doldu-59 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanı: 237,08651

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Mimari Restorasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.844.924

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 210401270

ÜNİVERSİTE: İstanbul Nişantaşı Üniversitesi 

FAKÜLTE: Mimari Restorasyon

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 237,08651

Başarı Sıralaması: 1.844.924

Kontenjan 2022 – 2023 : 59+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-59

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 243,39240

Başarı Sıralaması:  1.638.180

Kontenjan 2022:  51

Yerleşen 2022:  Doldu-51

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  ---

Yerleşen 2021:  ---

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