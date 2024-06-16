2024 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 210400262 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 210400262 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 12+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Dolmadı-13 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 336,40258

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 522.679

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 210400262

ÜNİVERSİTE: İstanbul Nişantaşı Üniversitesi

FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 336,40258

Başarı Sıralaması: 522.679

Kontenjan 2022 – 2023 : 12+0+2+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-13

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 336,06065

Başarı Sıralaması: 482.698

Kontenjan 2022: 12

Yerleşen 2022: Doldu-12

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---