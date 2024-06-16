2024 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  İç Mekan Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 210401123 %50 İndirimli

210401123 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  İç Mekan Tasarımı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  İç Mekan Tasarımı ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  İç Mekan Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 210401123 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  İç Mekan Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  İç Mekan Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  İç Mekan Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 210401123 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  İç Mekan Tasarımı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi    İç Mekan Tasarımı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi    Vakıf Üniversitesi olup İç Mekan Tasarımı   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mekan Tasarımı   Bölümü kontenjanı 71+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İç Mekan Tasarımı Bölümüne Doldu-71 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 248,57877

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.638.984

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 210401123

ÜNİVERSİTE: İstanbul Nişantaşı Üniversitesi 

FAKÜLTE: İç Mekan Tasarımı

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 248,57877

Başarı Sıralaması: 1.638.984

Kontenjan 2022 – 2023 : 71+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-71

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 261,34620

Başarı Sıralaması:  1.317.429

Kontenjan 2022:  62

Yerleşen 2022:  Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  ---

Yerleşen 2021:  ---

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