2024 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 210401039 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Elektrik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Elektrik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Elektrik Bölümü tercih kod numarası 210401039 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Elektrik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Elektrik Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik Bölümü kontenjanı 71+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Elektrik Bölümüne Doldu-71 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Puanı: 255,77893
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.516.552
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 210401039
ÜNİVERSİTE: İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
FAKÜLTE: Elektrik
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 255,77893
Başarı Sıralaması: 1.516.552
Kontenjan 2022 – 2023 : 71+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-71
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 257,09566
Başarı Sıralaması: 1.387.825
Kontenjan 2022: 63
Yerleşen 2022: Doldu-63
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2021: ---
Yerleşen 2021: ---