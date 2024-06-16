2024 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Eczane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 210400185 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Eczane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 210400185 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Eczane Hizmetleri Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczane Hizmetleri Bölümü kontenjanı 1+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Eczane Hizmetleri Bölümüne Doldu-1 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 239,30659
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.804.022
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 210400185
ÜNİVERSİTE: İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
FAKÜLTE: Eczane Hizmetleri
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli
Taban Puan: 239,30659
Başarı Sıralaması: 1.804.022
Kontenjan 2022 – 2023 : 1+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-1
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 241,05282
Başarı Sıralaması: 1.684.228
Kontenjan 2022: 1
Yerleşen 2022: Doldu-1
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2021: ---
Yerleşen 2021: ---