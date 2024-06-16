2024 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Diyaliz Taban Puanları ( Önlisans ) 210400171 İÖ-Ücretli

210400171 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Diyaliz Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Diyaliz ( İÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Diyaliz Taban Puanları ( Önlisans ) 210400171 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Diyaliz bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Diyaliz Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Diyaliz Bölümü tercih kod numarası 210400171 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Diyaliz   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi    Diyaliz   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi    Vakıf Üniversitesi olup Diyaliz   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diyaliz   Bölümü kontenjanı 48+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Diyaliz Bölümüne Doldu-48 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Diyaliz Bölümü Taban Puanı: 208,04201

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Diyaliz Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.417.818

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 210400171

ÜNİVERSİTE: İstanbul Nişantaşı Üniversitesi 

FAKÜLTE: Diyaliz

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 208,04201

Başarı Sıralaması: 2.417.818

Kontenjan 2022 – 2023 : 48+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-48

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 220,47837

Başarı Sıralaması:  2.147.745

Kontenjan 2022:  41

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  ---

Yerleşen 2021:  ---

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