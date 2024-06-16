2024 İstanbul Nişantaşı Üni.  Patoloji Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 210400444 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 210400444 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü kontenjanı 71+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümüne Doldu-71 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 216,89640

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.237.603

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 210400444

ÜNİVERSİTE: İstanbul Nişantaşı Üniversitesi

FAKÜLTE: Patoloji Laboratuvar Teknikleri

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 216,89640

Başarı Sıralaması: 2.237.603

Kontenjan 2022 – 2023 : 71+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-71

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 219,70267

Başarı Sıralaması: 2.167.130

Kontenjan 2022: 66

Yerleşen 2022: Doldu-66

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---