2024 İstanbul Nişantaşı Üni.  Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 210400955 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 210400955 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 60+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Doldu-60 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 294,33339

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 952.163

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 210400955

ÜNİVERSİTE: İstanbul Nişantaşı Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 294,33339

Başarı Sıralaması: 952.163

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-60

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 300,20284

Başarı Sıralaması: 798.427

Kontenjan 2022: 51

Yerleşen 2022: Doldu-51

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---