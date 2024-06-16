2024 İstanbul Medipol Üniversitesi Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 203151005 %50 İndirimli

203151005 | İstanbul Medipol Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Mimari Restorasyon ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Medipol Üniversitesi Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 203151005 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Medipol Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü tercih kod numarası 203151005 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi Mimari Restorasyon   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Medipol Üniversitesi   Mimari Restorasyon   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Medipol Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Mimari Restorasyon   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon   Bölümü kontenjanı 59+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Mimari Restorasyon Bölümüne Doldu-59 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanı: 253,00374

İstanbul Medipol Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.563.446

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203151005

ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimari Restorasyon

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 253,00374

Başarı Sıralaması: 1.563.446

Kontenjan 2022 – 2023 : 59+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-59

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 244,37815

Başarı Sıralaması:  1.618.849

Kontenjan 2022:  59+0

Yerleşen 2022:  Doldu-59

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 207.1936

Başarı Sıralaması:  1343045

Kontenjan 2021:  59+0

Yerleşen 2021:  Doldu-59

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