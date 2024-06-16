2024 İstanbul Medipol Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 203152003 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Medipol Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü tercih kod numarası 203152003 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Medipol Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Medipol Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü kontenjanı 34+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümüne Doldu-34 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Medipol Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Puanı: 230,96681
İstanbul Medipol Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.959.747
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203152003
ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi
FAKÜLTE: İş Sağlığı ve Güvenliği
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 230,96681
Başarı Sıralaması: 1.959.747
Kontenjan 2022 – 2023 : 34+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-34
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 235,85204
Başarı Sıralaması: 1.792.072
Kontenjan 2022: 31+0
Yerleşen 2022: Doldu-31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1605961
Kontenjan 2021: 25+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-13