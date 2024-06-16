2024 İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 203150431 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 203150431 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Medipol Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü kontenjanı 5+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümüne Dolmadı-6 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 328,13503
İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 591.512
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203150431
ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi
FAKÜLTE: İnsan Kaynakları Yönetimi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 328,13503
Başarı Sıralaması: 591.512
Kontenjan 2022 – 2023 : 5+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-6
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 321,75155
Başarı Sıralaması: 591.525
Kontenjan 2022: 6+0
Yerleşen 2022: Doldu-6
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 282.49832
Başarı Sıralaması: 475314
Kontenjan 2021: 6+0
Yerleşen 2021: Doldu-6