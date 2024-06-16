2024 İstanbul Medipol Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 203190141 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Medipol Üniversitesi İç Mekan Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 203190141 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Medipol Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Medipol Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İç Mekan Tasarımı Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mekan Tasarımı Bölümü kontenjanı 34+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İç Mekan Tasarımı Bölümüne Doldu-34 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Medipol Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 254,96257

İstanbul Medipol Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.530.215

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203190141

ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: İç Mekan Tasarımı

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 254,96257

Başarı Sıralaması: 1.530.215

Kontenjan 2022 – 2023 : 34+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-34

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 258,58759

Başarı Sıralaması: 1.362.796

Kontenjan 2022: 25+0

Yerleşen 2022: Doldu-25

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 206.13648

Başarı Sıralaması: 1359197

Kontenjan 2021: 21+0

Yerleşen 2021: Doldu-21