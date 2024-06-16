2024 İstanbul Medipol Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 203190040 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Medipol Üniversitesi İç Mekan Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 203190040 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Medipol Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Medipol Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İç Mekan Tasarımı Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mekan Tasarımı Bölümü kontenjanı 59+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İç Mekan Tasarımı Bölümüne Doldu-59 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Medipol Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 283,20926
İstanbul Medipol Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.099.637
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203190040
ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi
FAKÜLTE: İç Mekan Tasarımı
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 283,20926
Başarı Sıralaması: 1.099.637
Kontenjan 2022 – 2023 : 59+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-59
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 272,81876
Başarı Sıralaması: 1.142.044
Kontenjan 2022: 59+0
Yerleşen 2022: Doldu-59
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 226.68185
Başarı Sıralaması: 1073853
Kontenjan 2021: 59+0
Yerleşen 2021: Doldu-59