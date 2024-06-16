2024 İstanbul Medipol Üniversitesi Elektronörofizyoloji Taban Puanları ( Önlisans ) 203150104 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Medipol Üniversitesi Elektronörofizyoloji bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü tercih kod numarası 203150104 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Medipol Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Medipol Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Elektronörofizyoloji Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronörofizyoloji Bölümü kontenjanı 66+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Elektronörofizyoloji Bölümüne Doldu-66 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Medipol Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban Puanı: 236,74232
İstanbul Medipol Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.851.343
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203150104
ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi
FAKÜLTE: Elektronörofizyoloji
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 236,74232
Başarı Sıralaması: 1.851.343
Kontenjan 2022 – 2023 : 66+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-66
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 243,94818
Başarı Sıralaması: 1.627.344
Kontenjan 2022: 58+0
Yerleşen 2022: Doldu-58
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1625946
Kontenjan 2021: 58+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-44