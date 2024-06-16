2024 İstanbul Medipol Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 203151077 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Medipol Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 203151077 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Medipol Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Medipol Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 10+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Dolmadı-12 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Medipol Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 402,65676
İstanbul Medipol Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 185.476
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203151077
ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi
FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 402,65676
Başarı Sıralaması: 185.476
Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+2+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-12
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 399,86203
Başarı Sıralaması: 188.292
Kontenjan 2022: 12+0
Yerleşen 2022: Doldu-12
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 326.11568
Başarı Sıralaması: 238322
Kontenjan 2021: 12+0
Yerleşen 2021: Doldu-12