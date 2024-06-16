2024 İstanbul Medipol Üni. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 203190095 Burslu

203190095 | İstanbul Medipol Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Medipol Üni. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 203190095 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Medipol Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 203190095 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Medipol Üniversitesi   Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Medipol Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri   Bölümü   Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri   Bölümü kontenjanı 8+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümüne Doldu-9 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 337,55975

İstanbul Medipol Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 513.763

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203190095

ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 337,55975

Başarı Sıralaması: 513.763

Kontenjan 2022 – 2023 : 8+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-9

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 329,10613

Başarı Sıralaması:  532.912

Kontenjan 2022:  9+0

Yerleşen 2022:  Doldu-9

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 269.86858

Başarı Sıralaması:  581963

Kontenjan 2021:  9+0

Yerleşen 2021:  Doldu-9

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