2024 İstanbul Medipol Üni. Patoloji Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 203190079 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Medipol Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 203190079 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Medipol Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Medipol Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü kontenjanı 34+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümüne Doldu-34 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Medipol Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 244,75504
İstanbul Medipol Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.705.853
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203190079
ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi
FAKÜLTE: Patoloji Laboratuvar Teknikleri
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli
Taban Puan: 244,75504
Başarı Sıralaması: 1.705.853
Kontenjan 2022 – 2023 : 34+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-34
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 242,33560
Başarı Sıralaması: 1.658.887
Kontenjan 2022: 34+0
Yerleşen 2022: Doldu-34
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1587254
Kontenjan 2021: 34+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-27