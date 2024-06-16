2024 İstanbul Medipol Üni. Patoloji Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 203190079 İÖ-Ücretli

203190079 | İstanbul Medipol Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri ( İÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Medipol Üni. Patoloji Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 203190079 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Medipol Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 203190079 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Medipol Üniversitesi   Patoloji Laboratuvar Teknikleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Medipol Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Patoloji Laboratuvar Teknikleri   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Patoloji Laboratuvar Teknikleri   Bölümü kontenjanı 34+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümüne Doldu-34 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 244,75504

İstanbul Medipol Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.705.853

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203190079

ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: Patoloji Laboratuvar Teknikleri

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 244,75504

Başarı Sıralaması: 1.705.853

Kontenjan 2022 – 2023 : 34+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-34

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 242,33560

Başarı Sıralaması:  1.658.887

Kontenjan 2022:  34+0

Yerleşen 2022:  Doldu-34

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1587254

Kontenjan 2021:  34+0

Yerleşen 2021:  Dolmadı-27

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