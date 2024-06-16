2024 İstanbul Kültür Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 203050795 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Kültür Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Kültür Üniversitesi Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Kültür Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 203050795 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Kültür Üniversitesi Lojistik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Kültür Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Kültür Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Lojistik Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Bölümü kontenjanı 55+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Lojistik Bölümüne Doldu-55 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Kültür Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 236,85263
İstanbul Kültür Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.849.222
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203050795
ÜNİVERSİTE: İstanbul Kültür Üniversitesi
FAKÜLTE: Lojistik
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 236,85263
Başarı Sıralaması: 1.849.222
Kontenjan 2022 – 2023 : 55+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-55
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 232,47422
Başarı Sıralaması: 1.865.318
Kontenjan 2022: 48+0
Yerleşen 2022: Doldu-48
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1585824
Kontenjan 2021: 42+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-28