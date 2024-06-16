2024 İstanbul Kültür Üniversitesi Hava Lojistiği Taban Puanları ( Önlisans ) 203051103 %50 İndirimli

203051103 | İstanbul Kültür Üniversitesi Hava Lojistiği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Kültür Üniversitesi Hava Lojistiği ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Kültür Üniversitesi Hava Lojistiği Taban Puanları ( Önlisans ) 203051103 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Kültür Üniversitesi Hava Lojistiği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Kültür Üniversitesi Hava Lojistiği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Kültür Üniversitesi Hava Lojistiği Bölümü tercih kod numarası 203051103 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Kültür Üniversitesi Hava Lojistiği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Kültür Üniversitesi   Hava Lojistiği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Kültür Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Hava Lojistiği   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hava Lojistiği   Bölümü kontenjanı 37+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hava Lojistiği Bölümüne Doldu-37 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Kültür Üniversitesi Hava Lojistiği Bölümü Taban Puanı: 219,82527

İstanbul Kültür Üniversitesi Hava Lojistiği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.178.121

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203051103

ÜNİVERSİTE: İstanbul Kültür Üniversitesi

FAKÜLTE: Hava Lojistiği

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 219,82527

Başarı Sıralaması: 2.178.121

Kontenjan 2022 – 2023 : 37+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-37

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 218,91911

Başarı Sıralaması:  2.186.668

Kontenjan 2022:  30+0

Yerleşen 2022:  Doldu-30

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1277729

Kontenjan 2021:  30+0

Yerleşen 2021:  Dolmadı-1

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